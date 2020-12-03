شكرا لقرائتكم زيزو لوكيله: لن أرحل من الزمالك إلا بموافقة النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من وكيل أعماله محمد حبشي بتقديم عروض رسمية لنادي الزمالك من أجل الرحيل في يناير المقبل للاحتراف الأوروبي، وأكد زيزو لوكيل أعماله أنه لن يغادر الزمالك إلا بموافقة النادي ولابد من تحقيق استفادة مادية للزمالك من وراء احترافه.

وطلب زيزو من وكيله ضرورة احضار عرض رسمي قبل التفاوض مع الزمالك مشددا عليه بأنه لن يدخل في مفاوضات مع الزمالك لرحيله الا بعد وصول عروض رسمية ولن يلتفت الي العروض الشفوية لضمان تركيزه مع الفريق في مشوار الدورى.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بالحديث مع وكيل اعماله للبحث عن عرض أوروبي يسمح له بالرحيل عن الزمالك في يناير المقبل، حيث اكد المصدر أن أحمد سيد زيزو يرغب بشدة في العودة لأوروبا مرة أخرى عقب استقدامه من البرتغال.

وقدم زيزو مستويات مميزة مع الزمالك علي مدار عام ونصف ، ونجح في الانضمام للمنتخب، ليفكر اللاعب في الرحيل عن الزمالك والعودة مرة أخرى الي أوروبا ، وزادت رغبة اللاعب في الرحيل عقب خسارة الزمالك بطولة دوري ابطال افريقيا والخروج من الدور قبل النهائي لكأس مصر.

من جانبه أكد محمد حبشى، وكيل أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، أن اللاعب يتبقى له موسمان آخران فى عقده، ولا صحة لما يتردد عن انتقاله إلى النادى الأهلى ، وأضاف حبشى، أن زيزو يحترم تعاقده مع الفريق، وإذا خرج للاحتراف الأوروبى سيكون عن طريق الزمالك، مشيرا إلى أن اللاعب تلقى عروضا أوروبية، وهناك أندية تراقبه.

وأكد حبشى، أن الأهلى لم يرسل أى عرض، ولم يجرى أى محدثات لضم اللاعب.

وعن إمكانية احتراف اللاعب إلى أوروبا، تمهيدا لعودته إلى الأهلى مثلما حدث فى صفقة كهربا، قال حبشى: "لن يحدث لأن اللاعب يحترم تعاقده مع الزمالك، واحترافه فى أوروبا سيكون عن طريق القلعة البيضاء".