شكرا لقرائتكم الأهلي ضد طلائع الجيش ..شوبير: الأمطار تهدد إقامة نهائى كأس مصر بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن محافظة الاسكندرية سوف تشهد "نوة قاسم" خلال الأسبوع الأول من ديسمبر بشكل يجعل اتحاد الكرة يعيد التفكير فى مكان نهائى كأس مصر،وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" السوبر الافريقى محسوم بين الاهلى ونهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية وسيقام فى القاهرة وستكون مباراة صعبة للمارد الأحمر أمام منافس قوى ومحترم ولكن الكاف لن يغير مكان المباراة".

ويضيف شوبير:" نهائى كأس مصر مستحيل يقام على ستاد القاهرة الدولى لان ستاد القاهرة بدأ الزرعة الشتوية والمباراة حتى الان فى ستاد برج العرب بالاسكندرية اللى شالنا كتير وشال الكرة المصرية 3 سنوات لما الملعب اتبهدل وارهق من كثرة اللعب عليه لكن نثق أنه يوم السبت يكون زى العروسة ويستقبل الفاينال بس الناس خايفة من نوة قاسم"

وأردف شوبير:" نوة قاسم تداهم محافظة الاسكندرية فى الاسبوع الاول من ديسمبر ومحافظ الاسكندرية اتكلم عنها وقال ان المحافظة بتستعد لإستقبال أمطار غزيرة ورياح شديدة فهل ممكن نعيد الدراسة فى قصة نهائى كأس مصر بين الاهلى والطلائع " .

يبدأ فريق الأهلي اليوم ، الخميس، الاستعداد لمباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل وهي المباراة التى يرفض الأهلي التقليل من شأنها لفارق الإمكانيات والتاريخ لصالح الأحمر ضد الطلائع ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الطلائع فريق قوي بدليل أنه أطاح ببيراميدز والزمالك من بطولة الكأس وهو ما يؤكده دائماً موسيماني للاعبيه خلال الفترة الحالية، ويخوض الأهلي مران اليوم بعدما حصل أمس على راحة بعد الفوز على الاتحاد السكندري مساء أمس الأول ، الثلاثاء، في نصف نهائي الكأس بهدفين لهدف.