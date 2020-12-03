شكرا لقرائتكم على ماهر يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ "47" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل، اليوم الخميس علي ماهر نجم النادى الأهلى السابق والمدير الفني الحالي للمصرى البورسعيدى، بعيد ميلاده رقم 47، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى 3 ديسمبر عام 1973، سطع نجمه فى نادى الترسانة وأصبح أحد اللاعبين المهمين فى تشكيلة المنتخب الأوليمبى الحائز على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية.

وشارك على ماهر مع المنتخب الأول فى كأس الأمم الأفريقية 1996 قبل أن ينضم إلى النادى الأهلى وسرعان ما أصبح علي ماهر أفضل هداف في مصر، متصدراً هدافي بطولة الدورى العام قبل أن يأتي الحارس الأفريقي مامادو سيدي ويتسبب فى اصابته إصابه بالغة.

شارك على ماهر فى أكثر من فيلم سينمائى مثل "حاحا وتفاحة "بطولة ياسمين عبد العزيز و طلعت زكريا، و سيد العاطفى بطولة تامر حسنى .

أعلن على ماهر اعتزاله مبكراً بسبب تلك الاصابة واتجه إلى مجال التدريب وتولى تدريب فرق الأشبال بالنادى الأهلى حتى تم اختياره مدرب بالفريق الأول.

وبحثاً عن الذات وتحقيق مزيد من الإنجازات فى مجال التدريب رحل علي ماهر عن النادي الأهلي ساعياً إلى منصب الرجل الأول ليتألق مع فريق الاسيوطى "بيراميدز حالياً" ويحتفظ له بمكانة مميزة في الدوري في موسمه الأول

قبل أن يرحل لتدريب سموحة ومن بعدها إنبي قبل أن يستقر به المطاف مع المصرى البورسعيدى الذى حقق معه طفرة هائلة بعدما أنقذه من الهبوط للقسم الثانى وقاده لإحتلال المركز السابع في المسابقة برصيد 48 نقطة لتقرر إدارة النادى تمديد تعاقده موسماً أخر لإستكمال الانتفاضة البورسعيدية.