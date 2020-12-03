شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد الشيخ يبدأ صفحة بيضاء مع الساحرة المستديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث أحمد الشيخ، لاعب النادى الأهلى، تحديد مصيره فى الدورى الممتاز لاستكمال مشواره مع الساحرة المستديرة بعد رحيله عن الأهلى وتلقيه عدة عروض من أندية مختلفة، أبرزها الزمالك وبيراميدز، بالإضافة إلى عروض خارجية فى مقدمتها أحد الأندية من التشيك.

وأعلن الأهلى الاثنين الماضى رفع الثلاثى أحمد الشيخ والسنغالى آليو بادجى وصالح جمعة من قائمة الفريق.

كما تلقى الشيخ عروضاً من ناديه السابق مصر المقاصة الذى تألق معه مرتين رحل فيهما من الأهلى له على سبيل الإعارة كما تلقى عروضاً من الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بجانب عرض آخر من خارج مصر وتحديداً من نادى سيجما التشيكى، فيما توقفت محاولات ضمه لنادى بيراميدز الذى كان يرغب فى شرائه مقابل انتقال محمد فاروق لاعب الفريق السماوى للأهلى لكن مسئولى القلعة الحمراء تراجعوا عن الصفقة.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد الشيخ فى الصور التالية: