شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء السبت المقبل الموافق 5 ديسمبر الأهلى مع طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر موسم 2019 / 2020، حيث تأهل الأهلى للمباراة النهائية عقب فوزه على الاتحاد السكندرى فى الدور نصف النهائى بنتيجة 2 / 1، بينما تأهل طلائع الجيش للنهائى بعد تحقيقه المفاجأة الثانية بالفوز على الزمالك 3 / 1.

وكان فريق طلائع الجيش قد حقق أولى مفاجآت كأس مصر بعدما أقصى فريق بيراميدز فى الدور ربع النهائى بركلات الترجيح، ليكون فريق طلائع الجيش الفريق الوحيد الذى واجه الـ3 فرق الكبيرة فى مسابقة كأس مصر.

وينتظر فريق طلائع الجيش إنجازا تاريخيا سواء بالحصول على بطولة كأس مصر أو الحصول على بطولة السوبر المحلى، حيث سيشارك فريق طلائع الجيش فى السوبر باعتباره وصيف الكأس حال الخسارة من الأهلى فى النهائى لأن الأهلى بطل الدورى، وتقام مباراة السوبر بين بطلى الدورى والكأس، أو بطل الدورى ووصيف الكأس حال حصول فريق واحد على لقبى الدورى والكأس.

وتأكدت مواجهة فريق النادى الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأول بنهائى كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية فى السوبر المصرى والمقرر إقامتها بين الدورين للدورى الممتاز، والتى لم يتم تحديد موعدها النهائي بعد ، حيث كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصري بين بطل الدوري وهو الأهلي وبين بطل كأس مصر، وحال فوز فريق واحد بالدوري والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدوري لصاحب المركز الثاني لكأس مصر.

كما أكد مسئولو الجبلاية أنه لم يتحدد بعد موعد السوبر النهائى، إلى جانب أن الأقرب هو إقامة المباراة في القاهرة وعدم إقامتها فى الخارج كما حدث فى السوبر المنقضي الذى جمع الأهلى والزمالك و أقيم بالإمارات وانتهى بتتويج الزمالك باللقب.