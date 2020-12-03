وزارة الرياضة تعقد مؤتمرا للإعلان عن تفاصيل الخطط التنفيذية ببطولة كرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد ظهر اليوم الخميس ، وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات مؤتمرا صحفيا موسعا وذلك للإعلان عن كافة تفاصيل الخطط التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021 . ويشهد المؤتمر الصحفى حضور السادة وزراء الشباب والرياضة والصحة والتعاون الدولي والسياحة والآثار ووزير الخارجية أو من ينوب عن سيادته ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والسادة سفراء الدول المشاركة فى البطولة بالقاهرة . وتتضمن فعاليات المؤتمر التواصل عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السادة رؤساء الاتحادات الوطنية لكرة اليد للدول المشاركة فى البطولة. وسيتم خلال المؤتمر استعراض خطط الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بوزارة الصحة المصرية وذلك فيما يتعلق باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع المشاركين فى البطولة وعرض خطة التواجد الجماهيرى ومنظومة التذاكر لكافة الصالات وعرض تقديمي يتضمن اخر تطورات الصالات المستضيفة للبطولة وصالات التدريب الفرعية ويتم تنفيذ المؤتمر بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

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