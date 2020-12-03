الصفقة الـ14.. صالح جمعة ينتقل إلى كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، التعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط الأهلي السابق في صفقة انتقال حر استعدادًا للموسم الجديد (2020 - 2021).

وأفاد المركز الإعلامي بنادي كليوباترا، أن صالح جمعة وقع في حضور طارق أبو العنين نائب رئيس النادي، ومعتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.

وجاء التعاقد مع صالح جمعة لاستكمال بناء الفريق قبل انطلاق الموسم القادم، حيث من المقرر أن يبدأ الفريق الصاعد حديثًا في البطولة المحلية بمواجهة فريق الإنتاج الحربي.

ورحل صالح جمعة مؤخرًا عن الأهلي بعد فسخ تعاقده ليصبح اللاعب انتقاله لفريق كليوباترا في صفقة انتقال حر.

وأصبح صالح جمعة الصفقة الرابعة عشر لنادي كليوباترا حيث يُعد أبرز صفقات الفريق محمد إبراهيم من مصر المقاصة ومحمد حسن من الزمالك إلى جانب استعارة رجب بكار من بيراميدز.