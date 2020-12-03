بعد المثلوثي.. صفقة جديدة للزمالك تحسم رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك صباح اليوم الخميس، تعاقده مع اللاعب الدنماركي صاحب الأصول المصرية أمير عادل في صفقة انتقال حر.

وكان أمير عادل يلعب في صفوف نادي سارسبورج النرويجي قبل أن يرحل اللاعب رسميًا بعد نهاية عقده في الموسم المنقضي.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، أن أمير عادل وقّع لمدة أربع سنوات في إطار سعي لجنة الكرة بقيادة أيمن يونس لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأصبح أمير عادل الصفقة الثانية للزمالك في فترة الانتقالات الجارية حيث كان النادي الأبيض تعاقد بصورة رسمية مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي.

وانتقل حمزة المثلوثي إلى صفوف الزمالك قادمًا من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده رفقة "عاصمة الجنوب".

جدير بالذكر أن الزمالك سيبدأ الموسم الجديد في مسابقة دوري we المصري بمواجهة فريق المقاولون العرب في موسم (2020 - 2021).