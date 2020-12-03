شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى يشكل لجنة للتجهيز لمئوية اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تشكيل لجنة داخل الجبلاية للتجهيز لمئوية اتحاد الكرة فى ديسمبر وتحديداً يوم 3 حيث تأسس اتحاد الكرة فى عام 1921، وانضم بعدها بعامين إلى الاتحاد الدولى فى 1923، حيث يبحث مسئولو اللجنة الخماسية عن مباراة ودية أمام أحد المنتخبات العالمية، أو التجهيز لمواجهة منتخب يضم نجوم العالم من المعتزلين.

كما تقرر إقامة احتفالية كبرى فى مئوية الجبلاية لتكريم الرموز الرياضية التى تواجدت فى اتحاد الكرة من رؤساء مجالس وأعضاء مروراً بأفضل الموظفين وأيضا تكريم المنتخبات الوطنية والمدربين الكبار الذين حققوا تاريخ مصر الكروى ونجوم الرياضة من اللاعبين والإعلاميين.

فى سياق مغاير، تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يخطر فيه اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى بالاستمرار ومد عمل اللجنة حتى 31 يناير المقبل لحين عقد الانتخابات، على أن يتم تقليص عدد أعضاء إلى 3 فقط بدلا من 5 أعضاء ويكون دورهم الإشراف على الانتخابات.

وانتهى عمل اللجنة الخماسية أمس 30 نوفمبر وفقا لخطاب التكليف الأخير من فيفا، وتم عقد الجمعية العمومية الطارئة لتعديل لائحة النظام الأساسى.