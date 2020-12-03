شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد حازم مرسى عن الإسماعيلى أمام المصرى في افتتاح الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب حازم مرسى مهاجم الاسماعيلى الشاب عن مباراة الدراويش فى إفتتاحية بطولة الدورى مع المصرى البورسعيدى بسبب الاصابة، حيث وضع حازم مرسى قدمه فى الجبس، إثر تعرضه لتمزق فى الأربطة والتى سيغيب على إثرها لفترة، ونجح الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى فى انهاء اجراءات قيد لاعبى القائمة الأولى لدى سجلات اتحاد الكرة، جاء ذلك كإجراء متبع من كافة الأندية، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم المقبل، وكان اتحاد الكرة قد قرر مد فترة القيد الأولى حتى 30 نوفمبر المنقضى فيما تنتهى فقرة القيد الثانية والأخيرة يوم 6 ديسمبر الجارى.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلى 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.