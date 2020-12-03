رسميًا.. صالح جمعة ينضم لـ “سيراميكا كليوباترا” في صفقة انتقال حر

انضم صالح جمعة، لاعب وسط الأهلى السابق، إلى سيراميكا كيلوباترا الصاعد إلى الدورى الممتاز حديثًا، وذلك بعد صرف الزمالك النظر عن التعاقد معه بعد ترشيحه إلى النادى من قبل أحد وكلاء اللاعبين، عقب رحيله عن القلعة الحمراء، حيث دارت مناقشات بين لجنة الكرة بالنادى الأبيض، وكذلك اللجنة التى تدير شئون الزمالك إلى جانب رأى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق ليتم صرف النظر فى النهاية حول التعاقد مع اللاعب.

أعلن نادى سيراميكا كليوباترا تعاقده مع لاعب النادى الأهلى السابق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما رحل اللاعب عن القلعة الحمراء.

وكان صالح جمعة قد قرر النادى الأهلى رفع اسمه من قائمة الموسم الجديد ليرحل اللاعب بعد 5 سنوات ارتدي فيهم قميص النادي الأهلي.

شارك صالح جمعة مع النادى الأهلى فى 5 سنوات 72 مباراة سجل خلالهم 12 هدف وصنع 13 هدف وكان أكثر المواسم الذي خاض بها مباريات بقميص الأهلي هو الأول له 2015/2016 بالمشاركة فى 23 مباراة.

بينما الموسم الأقل من حيث اللعب مع النادى الأهلى كان موسم 2019/2020 الماضي باللعب فقط 3 مباريات ليس بشكل أساسي بواقع 39 دقيقة فقط.

وعلى المستوي الدولي لدي صالح جمعة 14 مشاركة مع المنتخب الوطني لم يسجل خلالهم أى هدف.