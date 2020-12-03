رسمياً.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع صالح جمعه

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع صالح جمعه لاعب وسط النادي الأهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم القادم. ووقع اللاعب على عقود انضامه لفريق سيراميكا كليوباترا، بعد جلسة جمعته مع طارق أبو العينين نائب رئيس النادي، ومعتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي. العينين نائب رئيس النادي، ومعتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي. وجاء التعاقد مع صالح جمعه لاستكمال بناء الفريق قبل انطلاق الموسم القادم، والذي يسعى نادي سيراميكا كليوباترا خلاله تقديم موسم قوي. يسعى نادي سيراميكا كليوباترا خلاله تقديم موسم قوي. وتكثف إدارة سيراميكا كليوباترا مجهوداتها المتواصلة خلال الفترة القادمة من أجل توفير كل الدعم للفريق بقيادة هيثم شعبان المدير الفني للفريق، والذي يقوم بإختيار اللاعبين بعناية فائقة لتقديم موسم مميز في أول ظهور للفريق بالدوري الممتاز.

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