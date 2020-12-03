شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يتعاقد مع أمير عادل لمدة 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح عبدالحليم على مدير الكرة بنادي الزمالك، في ضم الدنماركي أمير عادل ذو الأصول المصرية لصفوف القلعة البيضاء بعد الاتفاق على كافة الشروط المالية. وقام أمير عادل بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 3 مواسم وذلك خلال جلسته منذ قليل مع مدير الكرة. ولعب أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة، دورًا بارزًا في إتمام الصفقة بعد تعاونه مع لجنة الكرة، خصوصا وأنه صاحب فكره التواصل مع اللاعب والاتفاق معه على كافة شروطه. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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