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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تغريم ميسي بسبب تحيته لمارادونا
الخميس 3 ديسمبر 2020
الخليج 365
تم تغريم ليونيل ميسي 600 يورو لخلعه قميصه تحية لدييغو مارادونا، وفقا لاتحاد كرة القدم الإسباني.
غرمت لجنة المسابقات في الاتحاد اللاعب الأرجنتيني لتصرفه بعد إحراز هدف لصالح برشلونة الذي فاز بأربعة أهداف مقابل لا شيء أمام أوساسونا في الدوري الإسباني الأحد.
بعد ركلة من خارج منطقة الجزاء، خلع ميسي قميص برشلونة ليكشف تحته عن قميص مارادونا. ثم أرسل ميسي قبلة بيديه الاثنتين إلى السماء فيما نظر لأعلى.
بعد المباراة، نشر ميسي صورة لتحيته إلى جوار صورة قديمة لمارادونا مرتديا القميص نفسه، وكتب "وداعا، دييغو،" بالإسبانية. توفي مارادونا الأسبوع الماضي عن ستين عاما.
رفض الاتحاد أيضا إلغاء الإنذار الذي وجه لميسي بسبب خلعه قميصه، وغرم ناديه برشلونة 180 يورو.
ويمكن لميسي وللنادي الطعن على القرارين.
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