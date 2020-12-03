شكرا لقرائتكم بيراميدز يواجه أهلى بنى غازى الليبى اليوم فى ثالث مبارياته الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض اليوم، الخميس، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مباراته الودية الثالثة، أمام فريق أهلى بنى غازى الليبى، على ستاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، فى إطار استعداداته لانطلاق الموسم الجديد ومباريات الدورى الممتاز، ومن المقرر أن تقام المباراة فى الخامسة مساء اليوم.

وسبق لبيراميدز أن خاض مباراتين وديتين أمام البنك الأهلى وفاز بهدفين دون مقابل، وسموحة وحقق الفوز كذلك بهدفين مقابل هدف وحيد، فى إطار استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن بيراميدز يواجه الإنتاج الحربى فى بداية مشواره بالدورى الممتاز، كما ينتظر مواجهة الفائز من هورسييد بطل الصومال والاتحاد الليبى فى دور الـ32 الأول من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وظهرت ثمانية وجوه جديدة فى قائمة بيراميدز الأفريقية التى ستخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سيبدأ الفريق السماوى مشواره فى البطولة بمواجهة الفائز من هورسيد الصومالى، والاتحاد الليبى، وسجل بيراميدز قائمته الأفريقية والتى ضمت 8 لاعبين جدد لم يتواجدوا فى قائمة الموسم المنقضى.

قائمة بيراميدز الأفريقية ضمت 29 لاعبًا هي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوى - مهدى سليمان - شريف إكرامى - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: على جبر - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكرى - عمر جابر - أحمد فتحى - أحمد سامى - ولفريد كانون - محمد حمدى - طارق طه.

خط الوسط: محمد فتحى - إيريك تراورى - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحى - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيونى - عبد الله السعيد - أحمد حمودى - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادى - محمد الجباس - جون أنطوى.

وضمت القائمة كلاً من أحمد حمودى لاعب الفريق الذى تم قيده بعد الخطأ الإدارى الذى أرتكب بيراميدز فى الموسم المنصرم.

كما شهدت القائمة قيد ثلاثى الأهلى السابق حارس المرمى شريف إكرامى والظهير الأيمن أحمد فتحى والجناح رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، فضلاً عن وجود أحمد سامى مدافع مصر المقاصة، ومحمود صابر لاعب منتخب الشباب، والمهاجم محمود وادى الذى تم التعاقد معه من المصرى البورسعيدى، والحارس الشاب عبد الرحمن أيمن.