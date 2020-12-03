شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم افتتاح البطولة الأفريقية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح اليوم منافسات البطولة الافريقية لكرة السلة على مستوى منتخبات الشباب والشابات، والتي تستمر حتى 9 ديسمبر الجارى ، وتستضيفها صالات ستاد القاهرة ، بمشارك منتخبات مالى، السنغال، غينيا والكونغو، بالإضافة الى مصر المستضيفة .

ويتولى إدارة بطولة الشباب خالد القوصى، وبطولة الشابات محمد فتحى عضو المجلس أيضا، وترجع أهمية البطولة كونها مؤهلة إلى منافسات كأس العالم على مستوى الأولاد والبنات .

وخضع لاعبى المنتخبات المشاركة إلى مسحات كورونا للتأكد من سلامتهم، وضمان سلامة كل أفراد الوفود المشاركة ، وقد أظهرت نتيجة المسحة التي أجريت إلى الرباعى المصاب مالك ياسر - محمد حازم - عمر عبدالحميد - عمر بهاء ، وخروجهم من العزل ، و الانضمام الى لاعبى المنتخب استعدادا للمشاركة في االبطولة . ووجه اتحاد اللعبة الدعوة ألى اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، لحضور افتتاح المنافسات .

و حرص محمد فتحى و خالد القوصى عضوا مجلس إدارة الاتحاد ، و مديرا البطولة الأفريقية للشابات و الشباب على الترتيب ، على الوفود المشاركة في البطولة ، و سلامتهم، و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و تنفيذ التعليمات الصحية ، لضمان سلامة و صحة المشاركين في المنافسات الافريقية .

ويشارك في البطولة منتخبات كل من الكونغو وغينيا و مالى و السنغال ، بالإضافة إلى مصر المستضيفة . ويقود منتخب مصر للشباب، محمد الكرداني مديرا فنيا، ويعاونه ايمن المطراوي ووائل بدر ومحمد ابوفريخة ومحمد عاطف ، ويترأس البعثة، عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ، ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الشابات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفي هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار ، وتترأس البعثة، الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.