شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كريم الطيب أحدث صفقات بيراميدز مع تماسيح النيل ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت إدارة نادي بيراميدز في التعاقد مع موهبة نادي أسوان، اللاعب كريم الطيب، خلال جلسة جمعت مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عمرو بسيوني مع رئيس نادي أسوان اللواء أحمد سليمان وخالد جمال عضو مجلس الإدارة، ويعد كريم الطيب أحد أهم المواهب التي ظهرت في الكرة المصرية في الموسم الماضي وقدم مستويات قوية جعلته هدفًا لعديد الأندية.

كريم الطيب لعب 20 مباراة هذا الموسم مع تماسيح النيل، سجل هدفين، من 8 محاولات على المرمى ، وتبلغ دقة محاولاته 57%، ولكنه فقد الكرة تحت ضغط 64 مرة