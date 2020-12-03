كريستيانو يسجل في انتصار يوفنتوس.. وميسي يغيب عن فوز برشلونة بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

عزز برشلونة الإسباني صدارته للمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا وسط غياب قائده ليونيل ميسي، عقب فوزه على مضيفه فيرنكفاروش المجري 3 / صفر.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز يوفنتوس الإيطالي على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بالنتيجة ذاتها.

وفي المباراة الأولى تقدم برشلونة في الدقيقة 15 عن طريق الفرنسي أنطوان جريزمان، قبل أن يعزز الدنماركي مارتن برايثوايت تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 29 سجل الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الثالث لبرشلونة من ضربة جزاء.

ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد فيرنكفاروش عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وفي المباراة الثانية سجل فيدريكو كييزا هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 29.

في الدقيقة 58 سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني، قبل أن يضيف ألفارو موراتا الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة حدثا تاريخيا بوجود أول امرأة تدير مباريات في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث تولت الفرنسية ستيفاني فرابارت إدارة المباراة.

وسبق لفرابارت أن أدارات مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي عام 2019 بين ليفربول وتشيلسي، كما أنها تولت إدارة مباراة نهائي كأس العالم للسيدات عام 2019 بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.

كما أدارت الحكمة الفرنسية مباراة ليستر سيتي الإنجليزي وزوريا لوهانسك الأوكراني في بطولة الدوري الأوروبي في اكتوبر الماضي.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر برشلونة بفارق ثلاث نقاط، حيث كانا قد حسما تأهلهما في وقت سابق، فيما تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الثالث.