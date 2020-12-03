وليد العطار: الدولة حريصة على الاهتمام بالكرة النسائية

أكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالكرة النسائية في الوقت الحالي. وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، خلال كلمته في حفل توزيع جوائز "الأفضل" في دوري كرة القدم النسائية للموسم الكروي المنقضي 2019/2020، أن هناك اهتمام كبير من جميع الجهات المعنية بالدولة للنهوض بالكرة النسائية. الكروي المنقضي 2019/2020، أن هناك اهتمام كبير من جميع الجهات المعنية بالدولة للنهوض بالكرة النسائية. وأضاف، أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تعمل بقوة على دفع الكرة النسائية للإمام، ويتضح ذلك في الجهد الكبير الذي تبذله الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد، والمشرف علي الكرة النسائية. وأشار وليد العطار إلى أن كرة القدم لا تقتصر فقط على الرجال، فالجميع يمكنهم لعب كرة القدم، مطالبا أولياء الأمور بتشجيع بناتهن على ممارسة اللعبة.

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