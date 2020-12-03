أيمن يونس يحدد شروط تعاقد الزمالك مع أمير عادل

كشف أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، عن السبب وراء عدم الإعلان عن التعاقد مع أمير عادل اللاعب الدنماركي ذو الأصول المصرية.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أبرم اتفاقاً مع أمير عادل بشأن الانضمام لصفوف القلعة البيضاء في الانتقالات الحالية، إلاأن المفاوضات توقفت بعد حل مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة تدير النادي.
وقال يونس خلال تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "لن يتم التعاقد مع أمير عادل إلا بعد التأكد من مهاراته وخضوعه للكشف الطبي،
وأضاف: "هدفنا قبل التعاقد مع أي صفقة جديدة هي الحفاظ على القوام الأساسي للزمالك، وسندفع كافة المستحقات المتأخرة للاعبين يوم السبت المقبل".
وكان عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز ما تردد عن تعاقد ناديه مع أمير عادل بعد انتشار صورة تجمع بين اللاعب وممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز.
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