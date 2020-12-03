كابيلو: اتوقع تتويج ميلان بـ”الدوري الايطالي”، والإنتر ويوفنتوس في الطريق الصحيح

شارك المدير الفني الإيطالي المخضرم “فابيو كابيلو” اعتقاده بأن كل من إنتر ويوفنتوس قد اتخذوا قرارات ستؤدي إلى عودتهم إلى أن يكونوا أبطالًا، بينما اعترف بأن أن أصحاب العمل السابقين ميلان يمكنهم الفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وقال مدرب يوفنتوس وروما السابق في جزء من مقابلة مطولة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية “ميلان يمكن أن يفوز بالسكوديتو. يمكن لأي شخص أن يحلم بشكل كبير. ميلان يمكنه فعل ذلك الآن.”

ثم تحدث كابيلو عن بعض المباريات الأخيرة التي خاضها الروسونيري والتي تركته معجبًا وأضاف: “كان فوز ميلان امام نابولي عرضًا رائعًا لقوتهم ولكن الفوز على فيورنتينا صدمني أيضًا بشكل كبير”.

وتابع: “من حيث كيفية القيام بذلك بكل سهولة وتصميم وأداروا المباراة مثل الفرق الرائعة، دون قلق وقبل كل شيء بدون إبراهيموفيتش”.

وشرع مدرب المنتخب الإنجليزي السابق في التحدث عن الفرق الأخرى في الدوري الايطالي والتي كان من المتوقع أن تشكل منافسة صعبة في القمة ولكن لأسباب مختلفة لم تصل إلى المستويات العالية التي كان من المتوقع أن تصل إليها بعد.

وقال فابيو كابيلو عن الصعوبات التي تواجه الفرق الكبيرة الأخرى: “لقد اتخذ يوفنتوس والإنتر خيارات ستعيدهم بوضوح إلى كونهم أبطال، ولديهم فرق كبيرة وغنية”.

وتحدث بعد ذلك كابيلو عن عدد قليل من الفرق الأخرى وأكد موقفه بشأن المكان الذي يعتقد أن فريق ميلان يمكن أن يذهب إليه.

وختم حديثه بالقول: “لاتسيو هو لغز وأتالانتا يعتمد على كيفية سير دوري أبطال أوروبا ونابولي منظم ولكن ميلان، صدقني، موجود هناك لأنهم يستحقون ذلك ويمكنهم البقاء هناك حتى النهاية”.

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