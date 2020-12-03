حالات كورونا اليوم| ميلان يعلن شفاء مدربه ستيفانو بيولي من الفيروس

أظهرت مسحة فيروس كورونا سلبية نتيجة مدرب ميلان “ستيفانو بيولي” الذي سيعود إلى دكة البدلاء والاشراف على تدريب الفريق ضد سلتيك مساء الغد.

وسيستعيد متصدر الدوري الايطالي “ميلان” مدربه بيولي امام سيليتك في الدوري الاوروبي وسيرافقه مساعده “جياكومو موريلي” الذي تعافى أيضًا من الفيروس بعد تأكيد المسحة الأخيرة سلبية النتيجة.

وكتب النادي في بيان رسمي على الانترنت “يعلن ميلان أن نتيجة اختبار المدرب ستيفانو بيولي ومساعده جياكومو موريلي سلبية في المسحة التي أجريت للثنائي”.

وأضاف البيان “بيولي وموريلي سيديران الحصة التدريبية اليوم وسيكونان على مقاعد البدلاء مرة أخرى مساء غد في مباراة الدوري الأوروبي بين ميلان وسلتيك جلاسكو الاسكتلندي”.

وتولى الدولي الايطالي السابق “دانييلي بونيرا” المسؤولية في الفريق منذ أن أثبتت الفحوصات إصابة بيولي وموريلي بفيروس كورونا.

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