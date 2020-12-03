جيرو يقود تشيلسي لإكتساح إشبيلية وبوروسيا دورتموند إلى ثمن النهائي 

قاد المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو فريقه تشيلسي لتحقيق فوز كبير على مضيفه إشبيلية 4-صفر اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.



وسجل جيرو الرباعية "سوبر هاتريك" في الدقائق 8 و54 و74 و83 (من ركلة جزاء).



وكان فريقا تشيلسي وإشبيلية حسما بطاقتي المجموعة في الجولة الماضية، ورفع النادي اللندني رصيده إلى 13 نقطة، مقابل 10 نقاط لإشبيلية و4 لكراسنودار ونقطة وحيدة لرين.



وضمن الـ"بلوز" صدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة الثلاثاء القادم ضد ضيفه كراسنودار، في الوقت الذي يحل إشبيلية ضيفًا على رين.



وخطف كراسنودار بطاقة التأهل إلى دور الـ32 للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بفوزه على رين بهدف دون رد سجّل السويدي ماركوس بيرغ في الدقيقة 71.



وفي المجموعة السادسة ، بلغ بوروسيا دورتموند الالماني الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله 1-1 مع ضيفه لاتسيو الايطالي.



وسجل البرتغالي رافايل غيريرو (44) هدف أصحاب الأرض فيما أحرز الدولي الايطالي تشيرو إيموبيلي هدف التعادل ضد فريقه السابق (67 من ركلة جزاء).



ورفع الفريق الألماني رصيده الى 10 نقاط في صدارة المجموعة امام لاتسيو الثاني (9) وكلوب بروج البلجيكي الثالث (7) الذي أسقط ضيفه زنيت سان بطرسبورغ الروسي بثلاثية نظيفة.



ويلتقي في الجولة الأخيرة فريق العاصمة الايطالية مع ضيفه بروج في مباراة مصيرية لتحديد هوية المتأهل الثاني، فيما يحل دورتموند على زنيت في مواجهة مهمة له لضمان صدارة المجموعة.



وغاب هالاند عن المباراة بعدما أعلن ناديه قبل قرابة الساعة من صافرة البداية عن إصابته في فخذه.



المصدر: وكالات