شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إسبانيمور الإنجليزي: لاعب مصري وحيد يستطيع اللعب في البريميرليج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدرب المصري إبراهيم هلهول، المدير الفني لفريق إسبانيمور، أحد أندية دوري الدرجة الرابعة بإنجلترا، أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، أبلغه برغبته في خوض تجربة الاحتراف عام 2015.

وقال هلهول، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الشناوي في عام 2015، قال له أنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف حتى ولو في أسكتلندا، مشيرًا إلى أن حارس الأهلي، هو اللاعب الوحيد في مصر الذي يصلح للعب في الدوري الإنجليزي حاليًا، لا سيما أنه يمتلك كل المقومات التي تسمح له بخوض تجربة الاحتراف في «بريميرليج»، متمنيًا رؤيته في أحد أندية الدوري الإنجليزي.

وتابع حديثه، أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك، لا يصلح حاليًا للعب في إنجلترا، بسبب أنه لم يمثل مصر سوى في مباراتين فقط، بينما الدوري الإنجليزي، أبرز شروط الاحتراف فيه هو تمثيل اللاعب لمنتخب بلاده بنسبة 75 %، مضيفًا: «مصطفى محمد مهاجم صاعد وأتوقع له أن يكون أبرز المهاجمين في العالم».