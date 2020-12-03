شكرا لقرائتكم خبر عن ماجواير بعد سقوط مانشستر يونايتد أمام سان جيرمان: ليلة مخيبة للآمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى هاري ماجواير، قائد فريق مانشستر يونايتد، حزنه الشديد عقب سقوط فريقه أمام باريس سان جيرمان، بثلاثية خلال منافسات دوري أبطال أوروبا. وقال لشبكة «بي تي سبورت» عقب المباراة: «ليلة مخيبة للآمال، أردنا الفوز باللقاء وضمان صدارة المجموعة، ولكن كرة القدم لعبة تتعلق بالهوامش البسيطة». وأضاف: «كانت لدينا الفرص الأفضل، لم يسجلوا أهداف جيدة، أشعر بأننا كنا نستحق شيء ما، يجب أن تستغل فرصك وأن لا تهديهم أهداف بتلك الصورة، لا نزال نسيطر على الأمور من أجل التأهل للأدوار الإقصائية». الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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