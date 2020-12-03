شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة خطف أمير عادل من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، حقيقة وجود مفاوضات مع أمير عادل، المحترف في الدوري الدنماركي، والذي بات قاب قوسين من الانتقال لصفوف الزمالك.
وقال بسيوني خلال تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك: «لا صحة لوجود مفاوضات مع أمير عادل، فهو لاعب مميز ولكن لم نطلبه أو نتحدث عنه».
وعن الصورة التي تم تداولها له مع اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال بسيوني: «هذه صورة قديمة تم التقاطها مع أمير عادل منذ 3 أعوام ماضية».
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