شكرا لقرائتكم خبر عن جوندوجان عقب إصابته بفيروس كورونا: لابد من ارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا الدولي الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى الامتثال لقواعد مكافحة فيروس كورونا بعدما شفي هو نفسه من الإصابة بالعدوى.

وقال جوندوجان في مقطع فيديو نشر على حسابه الرسمي: «لا أريد أن أتخيل ما يفعله هذا المرض بأشخاص ليسوا في نفس سني، أو في نفس حالتي الصحية».

وأضاف: «أتمنى أن يتحمل الناس المسؤولية وأن يواظبوا على ارتداء الكمامات وأن يلتزموا بإجراءات الحماية وأن يضعوا التواصل الاجتماعي في المرتبة الثانية».

وقال جوندوجان، إن الأمر لم يكن مؤكدا عندما تم تشخيص إصابته بالفيروس في سبتمبر الماضي، عقب ظهور أعراض قوية للغاية عليه، مضيفا أن ذلك كان عبئا نفسيا مختلفا.

وأوضح لاعب وسط مانشستر سيتي أن أعراض الفيروس شملت الحمى والتهاب الحلق والصداع وفقدان حاسة التذوق، لمدة أسبوعين. وقال جوندوجان إن عملية تعافيه استغرقت أسابيع، لكنه أكد أنه أصبح جاهزا الآن وأنه يتمتع بلياقة بدنية عالية، ليعود إلى التشكيلة الأساسية لفريقه ومنتخب بلاده.