شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العطار: استضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد حدث كبير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد العطار نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق لكرة اليد، إن مصر توجه رسالة للعالم أجمع بقدرتها على استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، رغم كل الظروف التي يعيشها العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأضاف العطار، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأجواء في مصر ستساعد على حضور الجماهير لبطولة كأس العالم لكرة اليد ونجاح البطولة، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للبطولة حدث كبير جدًا.
وتابع أن فرص مصر في المجموعة الثامنة بكأس العالم، جيدة للغاية والمنتخب الوطني قادر على التأهل من هذه المجموعة، موضحًا أن الجماهير المصرية سيكون لها دور كبير في هذه البطولة لتحقيق مراكز متقدمة، بينما المنتخب يمتلك أسلحة قوية مثل أحمد الأحمر وعلي زين ويحيى الدرع وإسلام حسن ومحمد ممدوح هاشم وغيرهم من اللاعبين المميزين، فضلًا عن مستوى الأعمار متفاوت وهو ما سيعود بالنفع على المنتخب.
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اصابات
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