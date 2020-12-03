شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يُسقط ليونيل ميسي من عرش دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو أصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف على ملعبه بدوري أبطال أوروبا، مسجلا 71 هدفا، متخطيا غريمه التقليدي ليونيل ميسي بهدف وحيد.

وأكدت الشبكة أن كريستيانو استطاع تسجيل 750 هدفا في مسيرته الكروية، منهم، 450 هدفا بقميص ريال مدريد، و118 مع مانشستر يونايتد، و102 رفقة البرتغال، 75 بقميص يوفنتوس و5 أهداف مع سبورتينج لشبونة.