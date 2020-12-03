شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب ميسي.. برشلونة يمطر شباك فرينكفاروزي المجري بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل برشلونة، سلسلة انتصاراته، بالفوز بثلاثية نظيفة على فرينكفاروزي المجري، مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف برشلونة، جريزمان في الدقيقة 14، وبرايثوايت في الدقيقة 20، وديمبلي في الدقيقة 28، وذلك في غياب نجم الفريق الأول ليونيل ميسي.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد فرينكفاروزي عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.