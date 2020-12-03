شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ودية بين سخا كفر الشيخ استعدادًا لمواجهة بيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء الدين العلماوي، أمين صندوق نادي كفر الشيخ، إن فريق الكرة الأول بالنادي، سيخوض اليوم الخميس مباراة ودية مع فريق نادي سخا، استعدادا لخوض الفريق مباراته المقبلة مع نادي بيلا، في إطار منافسات الأسبوع الثالث بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني الممتاز «ب».

وأضاف العلماوي أنه جرى تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لتقام اليوم الخميس بدلا من الأربعاء، بناءا على طلب الجهات الأمنية بسبب ظروف جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بنادي كفر الشيخ بقيادة عبدالفتاح عبدالرازق، المدير الفني للفريق، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة، عقب خوض الفريق مباراته مع نظيره فريق نادي سبورتنج، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكلا منهما على ملعب الأخير بالأسكندرية في إطار منافسات دوري القسم الثاني الممتاز «ب».