شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب الحصول على خدمات لاعب ‏بيراميدز.. «ليس دونجا أو بكار»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، إن مسئولي الزمالك طلبوا التعاقد مع أحد نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «لن أكشف عن هوية اللاعب الذي طلبه الزمالك ولكنه ليس رجب بكار الظهير الأيمن أو نبيل عماد دونجا لاعب خط الوسط».

وشدد بسيوني على أنه تحدث مع أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك في هذا الأمر بشان إتمام الصفقة.