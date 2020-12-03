شكرا لقرائتكم شريف عبد الفضيل: طارق العشري سيجعل الأهلي تحت الضغط في نهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي والإسماعيلي أن الضغط العصبي الذي عاشه لاعبو الأهلي في نهائي دوري أبطال افريقيا أثَّر عليهم في مباراة الاتحاد

وتابع عبد الفضيل، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي في طريقه للاستغناء عن جيرالدو، والمشكلة الوحيدة هي العوائق المادية، موضحا أن سيرينو لاعب مميز جدًا، وموسيماني "طالبه بالاسم"

وأضاف نجم الأهلي السابق، أن فايلر لم يضع خطة واضحة عندما تعاقَد الأهلي معه، بعكس موسيماني الذي يعرف جيدًا قيمة الأهلي في افريقيا.

وأكمل شريف عبد الفضيل: "الأهلي درس تاريخ موسيماني بشكل جيد جدًا قبل إتمام التعاقد معه".

وأوضح: "طارق العشري يقوم "بتحفيظ" لاعبيه مهام مراكزهم بشكل غير طبيعي، والضغط الأكبر في نهائي الكأس سيكون علي لاعبي الأهلي".

وعن اختياراته للأفضل في الكرة المصرية حاليا قال شريف عبد الفضيل: "محمود الونش لاعب الزمالك هو أفضل مدافع لأنه يمتاز بالقوة والصلابة".

وعن مروان محسن يرى شريف عبد الفضيل: "مروان محسن لا يكمِّل ويشتغل أكتر علي نفسه، ومَرّ بفترات أصعب من دي بكتير، وعمرو زكي أحد أفضل المُهاجمين الذين لعبت بجوارهم في حياتي

ويرى عبد الفضيل أن عصام الحضري سيكون مُدرب الحراس الجديد للنجم الساحلي في جهاز البرازيلي جورڤان ڤييرا.