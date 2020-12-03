شكرا لقرائتكم إبراهيم حسن: الزمالك والاتحاد لعبا أفضل من الأهلى ولكنه فاز بتاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى أن الزمالك كان الأفضل من الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا والأهلى كسب بتاريخه مش بموسيمانى وأى مدرب مع الأحمر هيأخد بطولات

وأضاف فى تصريحات تلفزيونية، الأهلى لم يقدم المستوى المطلوب أمام الاتحاد ولعبنا مباراة أفضل من الأهلى مضيفا أنا مخسرتش قدام الأهلى بالكورة ولكن لأسباب تانية

وتابع الحكم تغاضى عن ضربة جزاء صحيحة لرزاق سيسيه بطريقة غريبة وكنا سنتقدم بهدفين نظيفين فى الدقيقة 75 وكان من الصعب عودة الأهلى فى النتيجة متسائلا لا أعرف لماذا تم إلغاء المؤتمر الصحفى عقب المباراة

قدمت إدارة الاتحاد السكندرى احتجاجاً رسمياً للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة أمس أمام النادى الأهلى والتى أدارها الحكم محمد معروف والذى لم يكن موفقاً على الإطلاق وأتخذ العديد من القرارات التى أضرت بزعيم الثغر بالرغم من توافر تقنية الفار " VAR" خلال هذه المباراة، وأبرز هذه الأخطاء تراجع حكم اللقاء عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق السكندرى أثبتت الإعادة التليفزيونية أن المخالفة من داخل منطقة الجزاء، كذلك تغافل حكم اللقاء عن عدم احتساب خطأ واضح واحتساب ركلة ركنية تسببت فى هدف غير شرعى للأهلى وحيث أقر الجميع سواء نقاد أو محللين بل وحكام بالمخالفات التى تم الإشارة إليها بما لا يدع مجال للشك أن نادى الاتحاد السكندرى قد تعرض لظلم واضح لا يقبل التشكيك .

وأشار خطاب مجلس إدارة الإتحاد السكندرى أن الالتزام والتريث فى اتخاذ القرارات المصيرية له حدود ولكن فى ظل المستوى غير الجيد للتحكيم وبهذه الصورة، فانه بالتأكيد سيكون هناك ردة فعل فى ظل الالتزام الأدبى لمجلس إدارة النادى تجاه جماهيره الكبيرة التى تشعر بغضاضة بالغة لكثرة الظلم الذى يتعرض له فريقها باستمرار .

وطالب مجلس إدارة الإتحاد من مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم التوجيه للجنة الحكام بضرورة مراجعة وتقييم الحكام خاصة المباريات الحاسمة، وأن يعلم الجميع داخل المنظومة بأنه هناك مراجعة وتوقيع جزاءات على كل من يثبت ويتأكد أنه لم يكن موفقا فى قراراته وألحق الضرر بأى فريق بالمسابقة .