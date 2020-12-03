شكرا لقرائتكم أشرف قاسم: السبت المقبل سيحصل لاعبو الزمالك على مستحقاتهم المتأخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف قاسم المشرف العام على كرة القدم بنادى الزمالك، أن يوم السبت المقبل سيحصل لاعبو الزمالك على جميع مستحقاتهم المتأخرة

وأضاف فى تصريحات تلفزيونية كما سيتم صرف جميع مستحقات الجهاز الفنى وعلى رأسهم البرتغالى باتشيكو لفرض الاستقرار المالى، مضيفا إحنا فى خدمة النادى فى أى وقت ونلبى النداء بدون تردد وهذه ظروف صعبة تستدعى وجودنا والشدة تظهر معادن الأوفياء.

وواصل حديثه: تعودنا على الإشاعات وبن شرى مستمر مع الفريق ويتبقى فى عقده موسمين وسنحسم الأمور مع ساسى السبت المقبل من أجل تجديد عقده، واتفقنا على الصراحة مع الجمهور فى الوضع الحالي، مضيفا لدينا حلول كثيرة لتوفير الاستقرار للزمالك الفترة القادمة

وقال قاسم نواجه مشاكل مالية ولا يوجد فى خزينة الزمالك سوى مليون و250 ألف جنيه ويوم السبت القادم سيحصل كل اللاعبين على جميع مستحقاته، مضيفا أن لجنة الكرة فوجئت بمجرد تسلمها المهمة رسميا بأن هناك لاعبين فى الفريق لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ ما يزيد عن 4 أشهر وهى أزمة كبيرة ولكننا نسعى لسداد جزء من مستحقات اللاعبين فى الفترة المقبلة.

وأكمل أشرف، أن خزينة الزمالك لم يكن بها أموال سوى مليون و250 ألف جنيه وهو مبلغ زهيد لن يسمح بسداد مستحقات اللاعبين، ولهذا فإن لجنة الكرة تسعى لتوفير موارد مالية من خارج النادى لسداد التزامات اللاعبين وضمان عدم حدوث أزمات للاعبين.