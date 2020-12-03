شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الزمالك السابق: الحُكام كانوا بينزلوا الملعب مش طايقين الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى شكرى عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء كانت مظلوم تسويقيًا قبل ظهور شركة بريزنتيشن، ومع ذلك يمتلك فريق كرة القدم الأفضل في أفريقيا حاليًا، وهو "الإنجاز الوحيد" لمجلس الإدارة السابق .

وأضاف هاني شكرى في تصريحات تليفزيونية: "إيقاف مجلس إدارة الزمالك جاء بسبب مُخالفات مالية "فجَّة" ستصدم الكثير عندما يتم الإعلان عنها، ربما اختلفت مع ممدوح عباس فى طريقة إدارته للمجلس، لكن لا يُمكن الاختلاف عن مَدَى العشق والحب "الجنونى" الذى يُكنُّه لنادي الزمالك.

وأعلن عضو مجلس إدارة الزمالك السابق":نادى الزمالك مُنذ 2014 حتي 2020 دخل إلى خزانته ما يقرب من 3 مليار جنيه.

وقال هاني شكرى:الحُكام كانوا بينزلوا الملعب "مش طايقين الزمالك" بسبب مرتضى منصور، وما يقرب من 60 مليون جنيه ستدخل خزينة نادى الزمالك خلال الأيام المُقبلة.

وكشف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق: قيمة سور نادى الزمالك تزيد عن 2 مليار جنيه.

وتابع:الزمالك مَنَح خالد بوطيب 865 ألف جنيه فى كل "دقيقة" لعبها مع النادى، والزمالك صرف علي فريق الكرة في آخر 6 سنوات مليار و313 مليون جنيه.

وكشف، أنه في أحد اجتماعات مجلس إدارة الزمالك تناقشوا لمُدة أربع ساعات في العديد من الأمور، ثم أتي رئيس المجلس ليتخذ قرارات مختلفة تمامًا في دقائق. وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن أزمات مرتضي منصور "الشخصية" مع ممدوح عباس تسبَّبت في ضرر اقتصادي كبير لنادي الزمالك. وأكمل هانى شكرى" :ممدوح عباس أبلغ مُحاميه بإيقاف المُطالبة بأمواله عقب قرار إيقاف مجلس إدارة الزمالك.

وأختتم عضو مجلس إدارة الزمالك السابق": مع كامل احترامى للجميع، الزمالك يمتلك كفاءات أعلى من أى نادى آخر "إن تم منحهم الفرصة".