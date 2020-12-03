شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: الزمالك فى كبوة مثل ريال مدريد وبرشلونة..وقدر النادى يوقع ويقوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء تتعرض لكبوات مثل ريال مدريد وبرشلونة، مضيفا: مش عايز السوشيال ميديا تاخدنا للنفق المظلم وقدر الزمالك يوقع ويقوم والمشاكل مبتخلصش ولكنه كبير وقادر على تجاوز الأزمات.

وتابع خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "مجلس مرتضى منصور قدم الكثير لنادي الزمالك قبل رحيله وحقق بطولات وإنجازات وإنشاءات وأنشأ قناة فضائية وهو ما أحدث تساوى فى الكفة مع الأهلي بل تفوق في بعض الأحيان".

وأضاف: "لازم أشيد بـ3 من لاعيبة وهم شيكابالا وجنش وحازم أمام وساعدوني بشكل كبير في الفترة اللي توليت بيها المهمة في لم شمل الفريق".

شدد: "أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم يواجهون صعوبات كبيرة من أجل الحفاظ على استقرار فريق الزمالك"، متابعا: "طارق حامد لعيب مشفتش في حياتي زيه ممكن لاعب يجيله اجهاد ويخاف على نفسه والوحيد اللي ما اشتكاش هو طارق".

أوضح: "لعبو الزمالك سيحصلوا على مستحقاتهم الأسبوع القادم وفرجانى ساسي سيجدد عقده مع النادى"، وتابع: خسارة الزمالك من أسوان والتى منحت الأهلى لقب الدورى الموسم المنقضى، كانت بفعل فاعل والهدف لم يكن هدفا صحيحا وانفعلت بشدة بعد المباراة لأنه مع احترامى لأسوان لو لعبت بفريق 20 سنة مكنتش هخسر من أسوان".