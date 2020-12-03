شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم : لاعبو الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد اشرف قاسم المشرف علي الكرة في نادي الزمالك ، أن لجنة الكرة فوجئت بمجرد تسلمها المهمة رسميا بأن هناك لاعبين في الفريق لم يحصلوا علي مستحقاتهم منذ ما يزيد عن 4 أشهر وهي أزمة كبيرة ولكننا نسعي لسداد جزء من مستحقات اللاعبين في الفترة المقبلة.

وقال اشرف قاسم في مداخلة مع برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك أن خزينة الزمالك لم يكن بها أموال سوي مليون و250 الف جنيه وهو مبلغ زهيد لن يسمح بسداد مستحقات اللاعبين، ولهذا فان لجنة الكرة تسعي لتوفير موارد مالية من خارج النادي لسداد التزامات اللاعبين وضمان عدم حدوث أزمات للاعبين.

من جانبه قال ايمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك ان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق هو صاحب الكلمة الاولي والأخيرة في صفقات اللاعبين ، مؤكدا عبر برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : ان اللجنة لن تضم أي لاعب الا بموافقة باتشيكو.

وأضاف يونس ان ما يقال عن رحيل بن شرقي عن الفريق امر عار تماما من الصحة، مشددا علي ان اللجنة تضع في أولوياتها الحفاظ علي قوام الفريق ، واهمها تجديد عقود اللاعبين وفي مقدمتهم فرجاني ساسي ويوسف أوباما.

وشدد ايمن يونس علي انه يتمني ان تقام انتخابات النادي في اسرع وقت لاختيار مجلس منتخب مؤكدا ان الزمالك يستحق مجلس منتخب وليس لجنة معينة.

كما أكد ايمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك ان ما يثار حول تلقيه نصائح من الإعلامي احمد شوبير بشان صفقات الزمالك امر عار تماما من الصحة، وقال ايمن يونس انه لا يوجد عاقل يمكنه ان يصدق ما يقال، فالزمالك بالنسبة لنا وطن ولن نسمح بتدخل احد مهما كان اسمه ونحن نعلم تماما أهمية الفترة الحالية.

وقال ايمن يونس ان المهمة صعبة نظرا لضيق الوقت وبداية موسم جديد ، وما زاد من الازمة هو خروج الفريق من كأس مصر والخسارة في نهائي افريقيا، مضيفا : حاولنا نخرج اللاعبين من ازمة خسارة نهائي افريقيا نفسيا، ونسعي لهذا خلال الفترة المقبلة.

وصرح ايمن يونس بأن لجنة الكرة دائمة الانعقاد من 10 صباحا يوميا ويتم الاجتماع مع لاعبين واداريين لمعرفة كل كبيرة وصغيرة في الفريق، مشددا علي ان شائعة الاستعانة بأحد من خارج النادي في الصفقات هو امر يعتبر خيانة.