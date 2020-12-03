شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي لخالد الغندور : والله ما هامشي من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الإعلامي خالد الغندور عن رغبة اشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك في البقاء داخل صفوف الفريق حتي نهاية عقده بعد موسمين، وقال خالد الغندور في برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : جمعتني مكالمة مع بن شرقي لمدة ربع ساعة اكد لي خلالها ان الانباء التي وردت بشأن رحيله عن الزمالك خاطئة.

وأضاف خالد الغندور ان هناك جلسة جمعته مع كريم البلق وكيل اعمال بن شرقي في منزل نادر السيد حارس مرمي الزمالك والأهلي الأسبق، مضيفا ان وكيل بن شرقي اكد لي ان بن شرقي باق في الزمالك وليس لديه رغبة في الرحيل.

وأكد الغندور ان المكالمة التي جمعته مع بن شرقي اكد الأخير خلالها انه لن يرحل عن الزمالك قائلا : بن شرقي قالي والله ما هامشي من النادي، مضيفا ان اللاعب نفي تماما ان يكون تحدث مع احد في النادي بشأن رحيله لانه لا يفكر في الامر، مشددا علي ان بن شرقي حصل علي كافة مستحقاته ولا يحق له فسخ تعاقده .