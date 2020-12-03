شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بدر بانون: اللاعب لم يتردد فى اختيار الأهلى رغم العروض المغرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عزيز، وكيل المغربى بدر بانون، لاعب الأهلى الجديد، أن ملف انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء من أسهل الملفات التى عمل بها فى مسيرته كوكيل للاعبين، مؤكدا أن الصفقة لم تستغرق سوى أيام قليلة.

وقال فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون"، تقديم أحمد شوبير، على قناة "أون تايم سبورت"، إن بدر بانون تلقى عدة عروض قبل وبعد الانتقال للأهلى وحتى الآن يتلقى عروض مغرية، ولكن اللاعب لم يتردد فى اختيار اللعب للفريق الأحمر، كما أنه وافق على العرض خلال ساعتين فقط.

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، كواليس ضم المدافع المغربى بدر بانون لاعب الرجاء السابق، وكذلك موقف اللاعبين العائدين إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارتهم، وقال إن بدر بانون تابعناه لفترة طويلة، ومحمد يوسف ومحمد فضل كانوا متابعينه من 3 سنوات، ولكن لم يحدث تواصل معه.

وأضاف: "بعد ذلك فى الفترة الأخيرة فكرنا فى أن الأهلى يحتاج مدافع بشكل مختلف، ووجدنا أن بدر هو الأنسب، لأنه شخصية يعرف يعنى إيه ضغوط وهو كابتن بالفريق، ويعرف كيف يتكلم مع اللاعبين ويقود خط الدفاع ولاعب كرة عالى جداً وسيكون له دور كبير معنا، وليس حقيقى ما يقال عن أنه تم شراءه بـ 3 ملايين دولار الرقم أقل من ذلك بكثير".