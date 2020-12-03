شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل حميد أحداد يوضح موقف اللاعب مع الزمالك وحقيقة العروض الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عزيز، وكيل حميد أحداد، لاعب فريق الزمالك، أن اللاعب تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية بالسعودية والمغرب وقطر، وبالتحديد من شباب المحمدية المغربى، وأم صلال القطرى، ولكن كل المفاوضات فشلت بسبب عدم وصول رد من إدارة الزمالك على العروض.

وأضاف عزيز، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أن أم صلال قدم للاعب عرضا 400 ألف دولار مقابل الإعارة، و700 ألف دولار عل البيع النهائي، ولكن إدارة الزمالك لم ترد علينا فى هذه العروض، وما طلت لذلك فشلت كل المفاوضات.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع إدارة الزمالك 5 مرات لحسم موقف اللاعب سواء بالبقاء أو الرحيل، ولكن الإدارة لم تحسم موقفها بشأن استعادة اللاعب أو رحيله عن النادى، وأكد أن أحداد يحب الزمالك ولديه عقد مازال مستمرا، وليس لديه أى أزمة فى اللعب للزمالك.