شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الكثير من الاخبار الرياضية الهامة ، منها توقيع أحمد الشيخ للزمالك بعد الرحيل عن الأهلى الإضافة إلى اقتراب الأهلى من التعاقد مع سيرينو ، وبحث زيزو عن عرض اوربى .

زيزو يبحث عن عرض أوروبي للرحيل عن الزمالك في يناير

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بالحديث مع وكيل اعماله للبحث عن عرض أوروبي يسمح له بالرحيل عن الزمالك في يناير المقبل، حيث اكد المصدر أن أحمد سيد زيزو يرغب بشدة في العودة لأوروبا مرة أخرى عقب استقدامه من البرتغال.

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم سيرينو

يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم لضم الأورجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقي لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد. ويرغب الأهلي في ضم مهاجم سوبر قبل غلق باب القيد يوم 6 ديسمبر الجاري في الوقت الذي يكون ضمه على حساب الأنجولي جيرالدو ، وذلك بعد قيد المغربي بدر بانون علي حساب السنغالي اليو بادجي. ورفع الأهلي عرضه لضم سيرينو ل٢ مليون دولار في الوقت الذي اشترط صن داونز في بداية المفاوضات الحصول على 4 ملايين دولار للاستغناء عن سيرينو.

مفاجأة .. أحمد الشيخ يوقع للزمالك بعد رحيله عن الأهلي

علم الخليج 365 أن أحمد الشيخ لاعب الأهلي الراحل عن الفريق الأحمر وقع على عقود مبدئية للانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد، وذلك رغم اقتراب اللاعب من اللعب لبيراميدز، حيث تلقى الشيخ مكالمة هاتفيه من أحد أعضاء لجنة الكرة الجديدة بالزمالك أكد له الأخير خلالها حاجة الفريق الأبيض لجهوده وتم عرض مبلغ مغري يفوق ما كان سيحصل عليه في بيراميدز.

برج العرب يستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلى والطلائع

تلقي النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بنقل المباراة النهائية في كأس مصر، المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بين الأهلي وطلائع الجيش إلى استاد الجيش ببرج العرب.

الاتحاد السكندرى يحتج رسميا ضد الحكم محمد معروف ويطالب بالعدالة الغائبة

أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى، احتجاجاً رسمياً للاتحاد المصرى لكرة القدم، ضد طاقم تحكيم مباراة أمس أمام النادى الأهلى، التى أدارها الحكم محمد معروف، الذى لم يكن موفقاً على الإطلاق وأتخذ العديد من القرارات التى أضرت بفريق الاتحاد السكندرى بالرغم من توافر تقنية الفار "VAR" خلال هذه المباراة، وأبرز هذه الأخطاء تراجع حكم اللقاء محمد معروف عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادى الاتحاد السكندرى أثبتت الإعادة التليفزيونية أن المخالفة من داخل منطقة الجزاء، كذلك تغافل حكم اللقاء عن عدم احتساب خطأ واضح لفريقنا واحتساب ركلة ركنية تسببت فى هدف غير شرعى للفريق المنافس.

انتقال صلاح ريكو إلى صفوف إنبى قادما من المقاصة فى صفقة انتقال حر

انتقل صلاح ريكو، لاعب المقاصة والزمالك السابق، إلى صفوف نادى انبى، فى صفقة انتقال حر، وفقا لما أعلنه ميدو حزين، وكيل اللاعب، الذى نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعت "ريكو" مرتديا قميص الفريق البترولى، ومعه الكابتن حلمى طولان، المدير الفنى للفريق، أتبعها بتعليق: "رسميا انضمام صلاح ريكو إلى نادى انبى.. صفقة انتقال حر".

كمال درويش: نناشد ممدوح عباس التنازل عن الحجز على أموال الزمالك فى البنوك

وجه دكتور كمال درويش رئيس لجنة الحكماء في الزمالك، مناشدة لرئيس النادى الأسبق ممدوح عباس التنازل عن الحجز على أموال القلعة البيضاء في البنوك، بعد الأزمات التي واجههتها اللجنة المعينة في تسيير أموار النادى ماديا، إزاء عدم توافر أى أموال فى الوقت الحالى كافية لسد المتطلبات المختلفة للأنشطة الرياضية وخصوصا الفريق الكروى، وأيضا بعض الأمور الخاصة بشئون النادى المختلفة.

محمد حسن يرحل عن الزمالك مقابل 2.5 مليون جنيه

قرر مسئولو الزمالك، الموافقة على رحيل محمد حسن، لاعب وسط الفريق، لأحد الأندية الصاعدة إلى الدوري هذا الموسم، مقابل تقاضي 2.5 مليون جنيه من أجل إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد استطلاع رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو وقامت إدارة الزمالك بقيد اللاعب من أجل تسويقه بدلا من الاستغناء عن خدماته في صفقة انتقال حر.

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم سيرينو

يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم لضم الأورجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقي لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد. ويرغب الأهلي في ضم مهاجم سوبر قبل غلق باب القيد يوم 6 ديسمبر الجاري في الوقت الذي يكون ضمه على حساب الأنجولي جيرالدو ، وذلك بعد قيد المغربي بدر بانون علي حساب السنغالي اليو بادجي. ورفع الأهلي عرضه لضم سيرينو ل٢ مليون دولار في الوقت الذي اشترط صن داونز في بداية المفاوضات الحصول على 4 ملايين دولار للاستغناء عن سيرينو.