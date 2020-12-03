شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: اشتباه في إصابة روقا بالصليبى.. وننتظر الأشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ايمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك ان إصابة محمد اشرف روقا لاعب وسط الزمالك عبارة عن قطع في الرباط الصليبي ولكن سيتم التأكد من التشخيص النهائي وفقا لنتيجة الاشعة التي خضع لها اليوم والتي ستظهر نتيجتها غدا.

وقال ايمن يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ان إصابة روقا قوية وقد تكون رباط صليبي بنسبة كبيرة، ولكن سنتأكد من طبيعة الإصابة فور ظهور نتيجة الأشعة.

كما كشف ايمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك عن رغبة اللجنة في تعديل عقود بعض لاعبي الفريق مثل يوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أبو جبل لانهم يحصلون علي مقابل مادي لا يليق بمجهودهم مع الزمالك طوال الموسم.

وقال ايمن يونس، سيتم صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة يوم السبت المقبل لإزالة أي رهبة داخل اللاعبين من تغيير الوضع الإداري في الزمالك.

وعن إمكانية ضم احمد الشيخ وصالح جمعة وامير عادل للزمالك قال ايمن يونس : الأسماء الثلاثة مطروحة امامنا ومن الممكن ضم لاعب منهم في فترة الانتقالات الحالية، ولكن لجنة الكرة اشترطت ان يتم اختبار اللاعبين في الملعب أولا قبل التعاقد وكذلك رأي البرتغالي باتشيكو.

فيما قال ايمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك ان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق هو صاحب الكلمة الاولي والأخيرة في صفقات اللاعبين ، مؤكدا عبر برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : ان اللجنة لن تضم أي لاعب الا بموافقة باتشيكو.

وأضاف يونس ان ما يقال عن رحيل بن شرقي عن الفريق امر عار تماما من الصحة، مشددا علي ان اللجنة تضع في أولوياتها الحفاظ علي قوام الفريق ، واهمها تجديد عقود اللاعبين وفي مقدمتهم فرجاني ساسي ويوسف أوباما.

وشدد ايمن يونس علي انه يتمني ان تقام انتخابات النادي في اسرع وقت لاختيار مجلس منتخب مؤكدا ان الزمالك يستحق مجلس منتخب وليس لجنة معينة.