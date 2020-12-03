أخبار الرياضة المصرية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء عدة أحداث هامة ، في مختلف الأندية منها بحث زيزو عن عرض أوربى ، و رحيل محمد حسن من الزمالك ، بالإضافة إلى قيام الكاف باحطار الأهلى بأحقية مشاركة حسين الشحات في السوبر الأفريقي .

مفاجأة .. أحمد الشيخ يوقع للزمالك بعد رحيله عن الأهلي

علم الخليج 365 أن أحمد الشيخ لاعب الأهلي الراحل عن الفريق الأحمر وقع على عقود مبدئية للانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد، وذلك رغم اقتراب اللاعب من اللعب لبيراميدز، حيث تلقى الشيخ مكالمة هاتفيه من أحد أعضاء لجنة الكرة الجديدة بالزمالك أكد له الأخير خلالها حاجة الفريق الأبيض لجهوده وتم عرض مبلغ مغري يفوق ما كان سيحصل عليه في بيراميدز.

زيزو يبحث عن عرض أوروبي للرحيل عن الزمالك في يناير

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بالحديث مع وكيل اعماله للبحث عن عرض أوروبي يسمح له بالرحيل عن الزمالك في يناير المقبل، حيث اكد المصدر أن أحمد سيد زيزو يرغب بشدة في العودة لأوروبا مرة أخرى عقب استقدامه من البرتغال.

دجلة يعلن التعاقد مع المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون.. صور

أعلن مسئولو نادي وادي دجلة التعاقد مع المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون، مهاجم فريق الإسماعيلى الفيصلى السعودى السابق، لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث عرضت الصفحة الرسمية للنادي عبر الفيس بوك صور اللاعب الكولومبى بقميص غزلان وادي دجلة،

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم سيرينو

يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم لضم الأورجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقي لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد. ويرغب الأهلي في ضم مهاجم سوبر قبل غلق باب القيد يوم 6 ديسمبر الجاري في الوقت الذي يكون ضمه على حساب الأنجولي جيرالدو ، وذلك بعد قيد المغربي بدر بانون علي حساب السنغالي اليو بادجي. ورفع الأهلي عرضه لضم سيرينو ل٢ مليون دولار في الوقت الذي اشترط صن داونز في بداية المفاوضات الحصول على 4 ملايين دولار للاستغناء عن سيرينو.

أشرف بن شرقي لخالد الغندور : والله ما هامشي من الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن رغبة اشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك في البقاء داخل صفوف الفريق حتي نهاية عقده بعد موسمين، وقال خالد الغندور في برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : جمعتني مكالمة مع بن شرقي لمدة ربع ساعة اكد لي خلالها ان الانباء التي وردت بشأن رحيله عن الزمالك خاطئة.

كاسونجو يوقع علي مخالصة مالية قبل رحيله عن الزمالك

قام الكونغولي كاسونجو مهاجم الزمالك السابق بالتوقيع اليوم علي ورقة المخالصة المالية والتي تفيد بحصوله علي كافة مستحقاته من النادي عقب قرار الزمالك بالاستغناء عن اللاعب ورحيله عن صفوف الفريق لقيد المغربي حميد أحداد العائد من إعارة لنادي الرجاء المغربي.

تلقى النادى الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في الـ27 من نوفمبر الماضي، وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020

أسوان يضم صلاح سليمان ومهاجم بيراميدز لمدة موسمين

نجحت إدارة الكرة بنادى أسوان، فى الحصول على توقيع كلا من، صلاح سليمان مدافع المحلة والزمالك وإنبى السابق، فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين، كما تعاقد أسوان أيضاً مع محمود صلاح مهاجم الجونة وبيراميذ السابق، فى صفقة إنتقال حر أيضاً لمدة موسمين.

وقع محمد حسن لاعب فبريق الزمالك على عقود انتقاله الى فريق سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدورى الممتاز ، و قرر مسئولو الزمالك، الموافقة على رحيل لاعب وسط الفريق، مقابل تقاضي 2.5 مليون جنيه ، بعد استطلاع رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو وقامت إدارة الزمالك بقيد اللاعب من أجل تسويقه بدلا من الاستغناء عن خدماته في صفقة انتقال حر.

برج العرب يستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلى والطلائع

تلقي النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بنقل المباراة النهائية في كأس مصر، المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بين الأهلي وطلائع الجيش إلى استاد الجيش ببرج العرب.