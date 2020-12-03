شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ بعد رحيله من الأهلى: لم أوقع لأى ناد حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الشيخ لاعب الأهلي، الذي أنهى تعاقده مع النادي مؤخرا، أنه لم يوقع لأى ناد حتى الآن من رحيله من القلعة الحمراء، حيث كتب عبر حسابه الرسمى على فيسبوك :"مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ... بشكر النادى الأهلى وجمهوره على الفترة اللى قضيتها فى النادى وبتمنى لهم التوفيق".

وأضاف اللاعب أحمد الشيخ :"أوقات الأخبار غير الصحيحة بتكون مقصودة أو لمصالح شخصية ربنا عالم بكل شىء، لحد الأن لم أمضى فى أى ناد وإن شاء الله ألحق قبل غلق القيد.. أتمنى من ربنا التوفيق.. دعواتكم".



أحمد الشيخ عبر فيسبوك

وبدأت مسيرة أحمد الشيخ في نادى تليفونات بنى سويف، وانتقل منه إلى مصر المقاصة، وبعد عام لفت الأنظار إليه، وانتقل إلى النادى الأهلى، ثم عاد للمقاصة مر ة أخرى، وتألق معهم، ليعود مجددًا للقلعة الحمراء، ومها إلى الاتفاق السعودى، وعاد وبعد انتهاء الإعارة التي استمرت 6 أشهر عاد إلى ناديه الأحمر.

وصل رصيد الشيخ مع الأهلى إلى 58 مباراة، منها 42 ببطولة الدورى، و10 مباريات بدورى أبطال أفريقيا، بخلاف 6 لقاءات بكأس مصر. وفى الموسم المنقضى شارك الشيخ في 20 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب 800 ألف يورو، ووصل رصيده من البطولات إلى 4 بطولات وهى الدورى العام مع الفريق الأحمر، بخلاف حصوله على لقب هداف الدورى مع فريق المقاصة.