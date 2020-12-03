شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدفع 20 ألف دولار أتعاب محامى قضية كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قامت إدارة الزمالك الحالية بسداد 20 ألف دولار، إلى المحامى الإيطالى سلفاتورى تشيفالى، المكلف بقضية محمود كهربا لاعب الزمالك السابق والأهلى الحالى، بعدما حصل الزمالك على حكمًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح نادي الزمالك، وقام الزمالك أيضا بالاستئناف على المسألة مقابل سداد 25 ألف فرانك سويسرى.

من ناحية أخرى أكد أشرف قاسم المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، أن لجنة الكرة فوجئت بمجرد تسلمها المهمة رسميا بأن هناك لاعبين في الفريق لم يحصلوا علي مستحقاتهم منذ ما يزيد عن 4 أشهر وهى أزمة كبيرة ولكننا نسعي لسداد جزء من مستحقات اللاعبين فى الفترة المقبلة.