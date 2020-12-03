شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدفع 20 ألف دولار أتعاب محامى قضية كهربا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قامت إدارة الزمالك الحالية بسداد 20 ألف دولار، إلى المحامى الإيطالى سلفاتورى تشيفالى، المكلف بقضية محمود كهربا لاعب الزمالك السابق والأهلى الحالى، بعدما حصل الزمالك على حكمًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح نادي الزمالك، وقام الزمالك أيضا بالاستئناف على المسألة مقابل سداد 25 ألف فرانك سويسرى.
من ناحية أخرى أكد أشرف قاسم المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، أن لجنة الكرة فوجئت بمجرد تسلمها المهمة رسميا بأن هناك لاعبين في الفريق لم يحصلوا علي مستحقاتهم منذ ما يزيد عن 4 أشهر وهى أزمة كبيرة ولكننا نسعي لسداد جزء من مستحقات اللاعبين فى الفترة المقبلة.
وقال أشرف قاسم، فى مداخلة مع برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، إن خزينة الزمالك لم يكن بها أموال سوي مليون و250 الف جنيه وهو مبلغ زهيد لن يسمح بسداد مستحقات اللاعبين، ولهذا فان لجنة الكرة تسعى لتوفير موارد مالية من خارج النادى لسداد التزامات اللاعبين وضمان عدم حدوث أزمات للاعبين.
من جانبه قال أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، إن البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى صفقات اللاعبين ، مؤكدا عبر برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : ان اللجنة لن تضم أي لاعب الا بموافقة باتشيكو.
وأضاف يونس، أن ما يقال عن رحيل بن شرقى عن الفريق أمر عار تماما من الصحة، مشددا علي ان اللجنة تضع في أولوياتها الحفاظ على قوام الفريق، واهمها تجديد عقود اللاعبين وفي مقدمتهم فرجاني ساسي ويوسف أوباما.
وشدد ايمن يونس علي انه يتمني ان تقام انتخابات النادي في اسرع وقت لاختيار مجلس منتخب مؤكدا ان الزمالك يستحق مجلس منتخب وليس لجنة معينة.
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