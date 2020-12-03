شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يرزق بمولدة جديدة "غالية" عقب التتويج الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق سعد سمير مدافع فريق الأهلى، اليوم الأربعاء، بمولدة جديدة اسماها "غالية" عقب نشر صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام خلال تواجد باحد المستشفيات برفقة أشقائه فى انتظار مولدته الجديدة .

حرص سعد سمير مدافع النادى الأهلى على تهنئة زملاؤه والجماهير وإدارة القلعة الحمراء بفوز الفريق بالبطولة الأفريقية التاسعة فى تاريخ النادى على حساب الزمالك فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الجمعة على ملعب استاد القاهرة بنتيجة 2 / 1، وذلك عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.

وكتب سعد سمير على صفحته "ألف مبروك لجمهور الأهلى العظيم البطولة الغالية اللى كلنا كنا مستنينها ونفسنا فيها وكرم ربنا كبير علينا وألف مبروك للاعيبة الرجالة جدا والجهاز الفنى ومجلس الإدارة ودائما الأهلى بطل أفريقيا".

واحتفل أعضاء النادى الأهلى داخل ملعب مختار التتش بمقر النادى فى الجزيرة عقب تتويج الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخة على حساب غريمة التقليدى الزمالك، حيث فاز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وحسم تأهله رسميا عن قارة إفريقيا للمشاركة ‏فى كأس العالم للأندية وعاد الأهلى للتربع على عرش أفريقيا وتوج بلقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن النادى منذ ‏عام 2013.‏

منح‏ الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اللاعبين راحة اليوم السبت بعد ‏انتهاء مباراة الزمالك التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة بفوز الفريق ‏بهدفين مقابل هدف وتتويجه رسيمًا بلقب دوري أبطال أفريقيا.‏

وحصل الفريق على راحة اليوم من التدريبات على أن يستأنف مرانه مساء يوم الأحد المقبل.‏ وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا ‏للمرة التاسعة في تاريخه، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 ‏وحتى 11 فبراير من العام المقبل.‏

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي غداً الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالأجواء التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف لفريق الزمالك.