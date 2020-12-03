شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زيزو يكشف حقيقة تفاوض الأهلى مع نجم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حبشى، وكيل أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، أن اللاعب يتبقى له موسمان آخران فى عقده، ولا صحة لما يتردد عن انتقاله إلى النادى الأهلى.
وأضاف حبشى، فى تصريحات لـ"ملعب أون"، تقديم أحمد شوبير، على قناة أون تايم سبورت، أن زيزو يحترم تعاقده مع الفريق، وإذا خرج للاحتراف الأوروبى سيكون عن طريق الزمالك، مشيرا إلى أن اللاعب تلقى عروضا أوروبية، وهناك أندية تراقبه.
وأكد حبشى، أن الأهلى لم يرسل أى عرض، ولم يجرى أى محدثات لضم اللاعب.
وعن إمكانية احتراف اللاعب إلى أوروبا، تمهيدا لعودته إلى الأهلى مثلما حدث فى صفقة كهربا، قال حبشى: "لن يحدث لأن اللاعب يحترم تعاقده مع الزمالك، واحترافه فى أوروبا سيكون عن طريق القلعة البيضاء".
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