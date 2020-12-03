شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: نبحث تعديل عقد شيكابالا وأوباما وأبو جبل..وصرف المتأخرات السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك عن رغبة اللجنة فى تعديل عقود بعض لاعبى الفريق مثل يوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أبو جبل، مشيرا أنهم يحصلون علي مقابل مادى لا يليق بمجهودهم مع الزمالك طوال الموسم.

وقال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوى علي قناة الزمالك: سيتم صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة يوم السبت المقبل لإزالة أى رهبة داخل اللاعبين من تغيير الوضع الإدارى فى الزمالك.

وعن إمكانية ضم أحمد الشيخ وصالح جمعة وأمير عادل للزمالك، قال أيمن يونس: الأسماء الثلاثة مطروحة أمامنا ومن الممكن ضم لاعب منهم في فترة الانتقالات الحالية، ولكن لجنة الكرة اشترطت أن يتم اختبار اللاعبين في الملعب أولا قبل التعاقد وكذلك رأى البرتغالى باتشيكو.

فيما قال أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، إن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق هو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في صفقات اللاعبين، مؤكدا عبر برنامج زملكاوى على قناة الزمالك: ان اللجنة لن تضم أي لاعب إلا بموافقة باتشيكو.

وأضاف يونس أن ما يقال عن رحيل بن شرقي عن الفريق أمر عار تماما من الصحة، مشددا علي أن اللجنة تضع في أولوياتها الحفاظ علي قوام الفريق، واهمها تجديد عقود اللاعبين وفي مقدمتهم فرجاني ساسي ويوسف أوباما.

وشدد أيمن يونس علي أنه يتمني ان تقام انتخابات النادي في أسرع وقت لاختيار مجلس منتخب، مؤكدا أن الزمالك يستحق مجلس منتخب وليس لجنة معينة.

كما أكد ايمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك أن ما يثار حول تلقيه نصائح من الإعلامي أحمد شوبير بشان صفقات الزمالك أمر عار تماما من الصحة، وقال إنه لا يوجد عاقل يمكنه ان يصدق ما يقال، فالزمالك بالنسبة لنا وطن ولن نسمح بتدخل احد مهما كان اسمه ونحن نعلم تماما أهمية الفترة الحالية.

وقال أيمن يونس إن المهمة صعبة نظرا لضيق الوقت وبداية موسم جديد ، وما زاد من الازمة هو خروج الفريق من كأس مصر والخسارة في نهائي افريقيا، مضيفا: حاولنا نخرج اللاعبين من ازمة خسارة نهائي افريقيا نفسيا، ونسعي لهذا خلال الفترة المقبلة.