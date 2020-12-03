إبراهيم حسن: لم نخسر "كورة" أمام موسيماني.. والزمالك كان أفضل في النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفى إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري كون فريقه خسر فنياً أمام الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، مشيراً إلى أن الخسارة جاءت لأسباب أخرى.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال إبراهيم حسن :"لم نخسر كرة قدم أمام موسيماني، الحكم رفض احتساب ركلة جزاء صحيحة وكان من الممكن أن نتقدم بهدفين نظيفين قبل دقائق من النهاية، وكان مستحيل أن يعود الأهلي، القرار غير مسار تاريخ نادي".

وأضاف إبراهيم حسن قائلاً :"لم أنتقد موسيماني، إدارة الأهلي لها مطلق الحرية في اختيار مدرب الفريق، لكن أي مدرب يقود الأهلي سيحصد الألقاب، وهذا ما حدث من قبل مع مدرب قاد الفريق لفترة مؤقتة وحصد دوري أبطال أفريقيا وشارك في كأس العالم للأندية".

وأضاف حسن :"باركت للأهلي فوزه في النهائي الإفريقي على الزمالك، أنا ابن الأهلي وكرمنا الفريق قبل مواجهتنا في الكأس بممر شرفي، وهذا ما كنا سنفعله لو الزمالك مكان الأهلي أيضاً، لكن الجميع يعرف أن الأهلي لم يكن الطرف الأفضل في النهائي، وهذا تعقيبي على رد الفعل للحديث عن موسيماني".

وأنهى حسن :"موسيماني يلعب باسم وتاريخ وجماهير وقوة النادي الأهلي، هو فاز علينا لكن ليس بكرة القدم، نحن أيضاً في فريق كبير وله جماهير وتاريخ، لكن الإمكانيات والظروف مختلفة وهذا كل ما في الأمر".

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس مصر ليتأهل للمباراة النهائية السبت المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية.